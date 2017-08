Olympics-Sailing-Women's 49er fx race 5 results

Aug 13 (Gracenote) - Olympic sailing women's 49er fx race 5 result in Rio de Janeiro on Saturday. Results 49er FX Women Opening Series Race 5 1. Paris Henken/Helena Scutt (U.S.) 1 points 2. Martine Grael/Kahena Kunze (Brazil) 2 3. Lisa Ericson/Hanna Klinga (Sweden) 3 4. Jena Hansen/Katja Salskov-Iversen (Denmark) 4 5. Alex Maloney/Molly Meech (New Zealand) 5 6. Victoria Jurczok/Anika Lorenz (Germany) 6 7. Charlotte Dobson/Sophie Ainsworth (Britain) 7 8. Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Netherlands) 8 9. Ragna Agerup/Maia Agerup (Norway) 9 10. Giulia Conti/Francesca Clapcich (Italy) 10 Standings Women 49er FX 1. Jena Hansen/Katja Salskov-Iversen (Denmark) 10 2. Martine Grael/Kahena Kunze (Brazil) 13 3. Alex Maloney/Molly Meech (New Zealand) 18 4. Tamara Echegoyen/Berta Betanzos (Spain) 19 5. Charlotte Dobson/Sophie Ainsworth (Britain) 22 6. Giulia Conti/Francesca Clapcich (Italy) 23 7. Lisa Ericson/Hanna Klinga (Sweden) 29 8. Victoria Jurczok/Anika Lorenz (Germany) 29 9. Andrea Brewster/Saskia Tidey (Ireland) 30 10. Sarah Steyaert/Aude Compan (France) 32