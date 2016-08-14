Olympics-Sailing-Women's 470 race 6 results

Aug 14 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 6 result in Rio de Janeiro on Friday. Results 470 Women Opening Series Race 6 1. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 1 points 2. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 2 3. Annika Bochmann/Marlene Steinherr (Germany) 3 4. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 4 5. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 5 6. Carrie Smith/Jaime Ryan (Australia) 6 7. Alisa Kirilyuk/Liudmila Dmitrieva (Russia) 7 8. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 8 9. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 9 10. Linda Fahrni/Maja Siegenthaler (Switzerland) 10 Standings Women 470 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 19 2. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 22 3. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 24 4. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 27 5. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 28 6. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 29 7. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 35 8. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 36 9. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 39 10. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 48