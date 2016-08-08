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a year ago
Olympics-Shooting-Men's 10m air rifle qualification results
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#Olympics News
August 8, 2016 / 1:21 PM / a year ago

Olympics-Shooting-Men's 10m air rifle qualification results

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 8 (Gracenote) - Olympic shooting men's 10m air rifle qualification result in Rio de Janeiro on Monday. 
1.   Niccolo Campriani (Italy)        630.2 Q points 
2.   Vladimir Maslennikov (Russia)    629.0 Q        
3.   Petar Gorsa (Croatia)            628.0 Q        
4.   Serhiy Kulish (Ukraine)          627.0 Q        
5.   Oleh Tsarkov (Ukraine)           626.2 Q        
6.   Peter Sidi (Hungary)             625.9 Q        
7.   Abhinav Bindra (India)           625.7 Q        
8.   Illia Charheika (Belarus)        625.5 Q        
9.   Cao Yifei (China)                625.5          
10.  Are Hansen (Norway)              624.4          
11.  Kim Hyeon-Jun (Korea)            624.4          
12.  Milutin Stefanovic (Serbia)      624.3          
13.  Istvan Peni (Hungary)            624.0          
14.  Sergey Richter (Israel)          623.8          
15.  Alexander Schmirl (Austria)      623.7          
16.  Sergey Kamenskiy (Russia)        623.2          
17.  Vitali Bubnovich (Belarus)       622.9          
18.  Julian Justus (Germany)          622.8          
19.  Alin George Moldoveanu (Romania) 622.7          
20.  Naoya Okada (Japan)              622.6          
21.  Lucas Kozeniesky (U.S.)          622.3          
22.  Pourya Norouziyan (Iran)         622.2          
23.  Gagan Narang (India)             621.7          
24.  Hrachik Babayan (Armenia)        621.5          
25.  Abdullah Hel Baki (Bangladesh)   621.2          
26.  Valerian Sauveplane (France)     621.1          
27.  Jorge Diaz (Spain)               620.9          
28.  Vadim Skorovarov (Uzbekistan)    620.9          
29.  Michael Janker (Germany)         620.8          
30.  Marco De Nicolo (Italy)          620.5

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