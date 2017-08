Olympics-Shooting-Men's 25m rapid fire pistol qualification results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic shooting men's 25m rapid fire pistol qualification results in Rio de Janeiro on Friday. 1. Christian Reitz (Germany) 296 2. Jean Quiquampoix (France) 293 3. Pavlo Korostylov (Ukraine) 293 4. Zhang Fusheng (China) 292 5. Riccardo Mazzetti (Italy) 292 6. Oliver Geis (Germany) 291 7. Li Yuehong (China) 290 8. Leuris Pupo (Cuba) 290 9. Keith Sanderson (U.S.) 290 10. Gurpreet Singh (India) 289 11. Alexei Klimov (Russia) 289 12. Teruyoshi Akiyama (Japan) 288 13. Jorge Llames (Spain) 288 14. Ruslan Lunev (Azerbaijan) 288 15. Piotr Daniluk (Poland) 288 16. Kim Jun-Hong (Korea) 287 17. Ghulam Mustafa Bashir (Pakistan) 287 18. Roman Bondaruk (Ukraine) 286 19. Emerson Duarte (Brazil) 285 20. Emil Milev (U.S.) 284 21. Eita Mori (Japan) 284 22. Ahmed Shaban (Egypt) 278 23. Kang Min-Su (Korea) 276 24. Marko Carrillo (Peru) 272 25. Peeter Olesk (Estonia) 270 26. David J Chapman (Australia) 269