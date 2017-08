Olympics-Shooting-Women's 50m rifle 3 positions qualification results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic shooting women's 50m rifle 3 positions qualification result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Petra Zublasing (Italy) 589 Q points 2. Nina Christen (Switzerland) 586 Q 3. Olivia Hofmann (Austria) 586 Q 4. Du Li (China) 586 Q 5. Barbara Engleder (Germany) 583 Q 6. Najmeh Khedmati (Iran) 583 Q 7. Zhang Binbin (China) 582 Q 8. Adela Bruns (Czech Republic) 582 Q 9. Nandinzaya Gankhuyag (Mongolia) 582 10. Eglys Yahima De La Cruz (Cuba) 581 11. Virginia Thrasher (U.S.) 581 12. Snjezana Pejcic (Croatia) 580 13. Stine Nielsen (Denmark) 579 14. Eva Roesken (Germany) 579 15. Daria Vdovina (Russia) 579 16. Agnieszka Nagay (Poland) 578 17. Malin Westerheim (Norway) 578 18. Jennifer McIntosh (Britain) 578 19. Ivana Andjusic Maksimovic (Serbia) 578 20. Laurence Brize (France) 577 21. Natallia Kalnysh (Ukraine) 577 22. Julianna Miskolczi (Hungary) 577 23. Sylwia Bogacka (Poland) 577 24. Yarimar Mercado (Puerto Rico) 576 25. Nikola Mazurova (Czech Republic) 575 26. Yelizaveta Korol (Kazakhstan) 575 27. Mahlagha Jambozorg (Iran) 574 28. Andrea Arsovic (Serbia) 573 29. Tanja Perec (Croatia) 572 30. Ziva Dvorsak (Slovenia) 572