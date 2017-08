Aug 11 (Gracenote) - Olympic shooting women's 50m rifle 3 positions final result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Barbara Engleder (Germany) 458.6 points FOR 2. Zhang Binbin (China) 458.4 3. Du Li (China) 447.4 4. Petra Zublasing (Italy) 437.7 5. Olivia Hofmann (Austria) 424.5 6. Nina Christen (Switzerland) 414.8 7. Adela Bruns (Czech Republic) 404.3 8. Najmeh Khedmati (Iran) 402.3