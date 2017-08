Aug 12 (Gracenote) - Olympic shooting women's skeet semifinal result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Chiara Cainero (Italy) 16 Q points 2. Diana Bacosi (Italy) 15 Q 3. Wei Meng (China) 14 4. Kimberly Rhode (U.S.) 14 5. Morgan Craft (U.S.) 14 6. Amber Hill (Britain) 13