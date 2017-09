Olympics-Short Track-Men's 5,000m relay final result

Feb 21 (Reuters) - Men's short track 5,000 m relay final result at the Sochi Winter Olympics on Friday. Heat Rank Team Name Result 94/FA 1 Russia Victor An 6:42.100 (OR) Semen Elistratov Vladimir Grigorev Ruslan Zakharov 94/FA 2 U.S. Eduardo Alvarez 6:42.371 J.R. Celski Chris Creveling Jordan Malone 94/FA 3 China Dequan Chen 6:48.341 Tianyu Han Jingnan Shi Dajing Wu 94/FA 4 Netherlands Daan Breeuwsma 6:49.149 Niels Kerstholt Sjinkie Knegt Freek Van Der Wart 94/FA 5 Kazakhstan Abzal Azhgaliyev 6:54.630 Aydar Bekzhanov Denis Nikisha Nurbergen Zhumagaziyev 93/FB 1 Canada Charle Cournoyer 6:43.747 Michael Gilday Charles Hamelin Olivier Jean 93/FB 2 Korea Yun-Jae Kim 6:43.921 Han-Bin Lee Se Yeong Park Da Woon Sin 93/FB 3 Italy Yuri Confortola 6:44.904 Tommaso Dotti Anthony Lobello Davide Viscardi FA - Final A FB - Final B OR - Olympic Record (Compiled by Maju Samuel)