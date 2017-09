Feb 21 (Reuters) - Men's short track 500m final result at the Sochi Winter Olympics on Friday. Heat Rank Name Result 90/FA 1 Victor An (Russia) 41.312 90/FA 2 Dajing Wu (China) 41.516 90/FA 3 Charle Cournoyer (Canada) 41.617 90/FA 4 Wenhao Liang (China) 1:13.590 89/FB 1 Tianyu Han (China) 41.534 89/FB 2 J.R. Celski (U.S.) 41.786 89/FB 3 Jon Eley (Britain) 41.870 89/FB 4 Sjinkie Knegt (Netherlands) 42.608 FA - Final A FB - Final B (Compiled by Maju Samuel)