Olympics-Short Track-Women's 500m finals result

Feb 13 (Reuters) - Women's short track 500m finals result at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Rank Name Best Result 1 Jianrou Li (China) 43.486 2 Arianna Fontana (Italy) 43.405 3 Seung-Hi Park (Korea) 43.392 4 Qiuhong Liu (China) 43.478 5 Kexin Fan (China) 43.288 6 Jorien Ter Mors (Netherlands) 43.572 7 Marianne St-Gelais (Canada) 43.595 8 Elise Christie (Britain) 43.402 9 Valerie Maltais (Canada) 43.550 10 Alang Kim (Korea) 43.673 11 Yara Van Kerkhof (Netherlands) 43.888 12 Emily Scott (U.S.) 44.709 13 Jessica Hewitt (Canada) 43.447 14 Suk Hee Shim (Korea) 43.572 15 Sofia Prosvirnova (Russia) 43.862 16 Charlotte Gilmartin (Britain) 44.279 17 Lara Van Ruijven (Netherlands) 44.023 18 Patrycja Maliszewska (Poland) 44.154 19 Ayuko Ito (Japan) 44.174 20 Martina Valcepina (Italy) 44.493 21 Veronika Windisch (Austria) 44.586 22 Yui Sakai (Japan) 45.051 23 Valeriya Reznik (Russia) 45.349 24 Agne Sereikaite (Lithuania) 45.356 25 Inna Simonova (Kazakhstan) 44.387 26 Elena Viviani (Italy) 44.623 27 Biba Sakurai (Japan) 44.628 28 Andrea Keszler (Hungary) 45.215 29 Veronique Pierron (France) 1:12.278 30 Jessica Smith (U.S.) 1:13.344 Tatiana Borodulina (Russia) Alyson Dudek (U.S.) (Compiled by Anand Basu)