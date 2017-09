Olympics-Skeleton-Men's standings after second run

Feb 14 (Reuters) - Men's skeleton standings after second run at the Sochi Winter Olympics on Friday. Rank Name Heat 2 time Total time 1 Alexander Tretiakov (Russia) 56.04 1:51.99 2 Martins Dukurs (Latvia) 56.37 1:52.55 3 John Daly (U.S.) 56.67 1:53.58 4 Matthew Antoine (U.S.) 56.95 1:53.84 5 Sergei Chudinov (Russia) 57.04 1:54.02 6 Tomass Dukurs (Latvia) 57.06 1:54.09 7 Frank Rommel (Germany) 56.95 1:54.14 8 John Fairbairn (Canada) 56.92 1:54.26 8 Kristan Bromley (Britain) 57.02 1:54.26 10 Dominic Parsons (Britain) 57.17 1:54.40 10 Nikita Tregybov (Russia) 56.96 1:54.40 12 Eric Neilson (Canada) 57.01 1:54.42 13 Sungbin Yun (Korea) 57.02 1:54.56 14 Alexander Kroeckel (Germany) 57.36 1:54.57 15 Hiroatsu Takahashi (Japan) 57.10 1:54.63 16 Matthias Guggenberger (Austria) 57.12 1:54.82 17 Maurizio Oioli (Italy) 57.27 1:54.96 18 Raphael Maier (Austria) 57.51 1:55.34 19 John Farrow (Australia) 57.73 1:55.57 20 Ben Sandford (New Zealand) 57.75 1:55.75 21 Kyle Tress (U.S.) 58.13 1:55.98 22 Yuki Sasahara (Japan) 58.07 1:56.29 23 Alexandros Kefalas (Greece) 58.33 1:56.53 23 Hansin Lee (Korea) 58.12 1:56.53 25 Dorin Velicu (Romania) 58.44 1:57.16 26 Ander Mirambell (Spain) 58.72 1:57.30 27 Sean Greenwood (Ireland) 1:05.1 2:03.10 1 (Compiled by Maju Samuel)