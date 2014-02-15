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Olympics-Skeleton-Men's third-run result
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#Olympics News
February 15, 2014 / 3:51 PM / 4 years ago

Olympics-Skeleton-Men's third-run result

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Men's skeleton third-run result at the
Sochi Winter Olympics on Saturday.
    
 Rank  Name                              Time       
    1  Alexander Tretiakov (Russia)       56.28    Q
    2  Martins Dukurs (Latvia)            56.26    Q
    3  Matthew Antoine (U.S.)             56.69    Q
    4  John Daly (U.S.)                   56.99    Q
    5  Tomass Dukurs (Latvia)             56.75    Q
    6  Sergei Chudinov (Russia)           56.86    Q
    7  Nikita Tregybov (Russia)           56.57    Q
    8  John Fairbairn (Canada)            56.91    Q
    9  Dominic Parsons (Britain)          57.00    Q
   10  Kristan Bromley (Britain)          57.17    Q
   11  Frank Rommel (Germany)             57.33    Q
   12  Alexander Kroeckel (Germany)       57.03    Q
   13  Eric Neilson (Canada)              57.25    Q
   14  Hiroatsu Takahashi (Japan)         57.13    Q
   15  Matthias Guggenberger (Austria)    57.24    Q
   16  Sungbin Yun (Korea)                57.90    Q
   17  Maurizio Oioli (Italy)             57.85    Q
   18  Raphael Maier (Austria)            57.95    Q
   19  John Farrow (Australia)            57.75    Q
   20  Ben Sandford (New Zealand)         57.79    Q
   21  Kyle Tress (U.S.)                  57.76     
   22  Yuki Sasahara (Japan)              57.91     
   23  Alexandros Kefalas (Greece)        58.22     
   24  Hansin Lee (Korea)                 58.64     
   25  Dorin Velicu (Romania)             58.91     
   26  Ander Mirambell (Spain)            58.80     
   27  Sean Greenwood (Ireland)           58.22       
                                                      
  Q -  Qualified                                      
 
 (Compiled by Maju Samuel)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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