Olympics-Skeleton-Women's first run result

Feb 13 (Reuters) - Women's skeleton first run result at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Rank Name Time 1 Elizabeth Yarnold (Britain) 58.43 seconds TR 2 Elena Nikitina (Russia) 58.48 SR 3 Noelle Pikus-Pace (U.S.) 58.68 4 Katie Uhlaender (U.S.) 58.83 5 Maria Orlova (Russia) 58.97 6 Olga Potylitsina (Russia) 59.00 7 Sarah Reid (Canada) 59.14 8 Anja Huber (Germany) 59.17 9 Marion Thees (Germany) 59.25 10 Michelle Steele (Australia) 59.42 11 Sophia Griebel (Germany) 59.43 12 Shelley Rudman (Britain) 59.46 13 Janine Flock (Austria) 59.47 14 Katharine Eustace (New Zealand) 59.52 15 Mellisa Hollingsworth (Canada) 59.68 16 Lelde Priedulena (Latvia) 59.73 17 Marina Gilardoni (Switzerland) 59.77 18 Nozomi Komuro (Japan) 59.94 19 Maria Marinela Mazilu (Romania) 59.99 20 Lucy Chaffer (Australia) 1:00.16 SR - Denotes start record TR - Denotes track record (Compiled by Anand Basu)