Olympics-Skeleton-Women's standings after second run

Feb 13 (Reuters) - Women's skeleton standings after second run at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Rank Name Heat 2 Total Time Time 1 Elizabeth Yarnold (Britain) 58.46 seconds 1 minute 56.89 seconds 2 Noelle Pikus-Pace (U.S.) 58.65 1:57.33 3 Elena Nikitina (Russia) 58.96 1:57.44 4 Katie Uhlaender (U.S.) 58.75 1:57.58 5 Olga Potylitsina (Russia) 58.75 1:57.75 6 Maria Orlova (Russia) 59.02 1:57.99 7 Anja Huber (Germany) 59.13 1:58.30 8 Sarah Reid (Canada) 59.17 1:58.31 9 Sophia Griebel (Germany) 59.20 1:58.63 10 Marion Thees (Germany) 59.42 1:58.67 11 Shelley Rudman (Britain) 59.33 1:58.79 12 Michelle Steele (Australia) 59.41 1:58.83 13 Janine Flock (Austria) 59.39 1:58.86 14 Katharine Eustace (New Zealand) 59.46 1:58.98 15 Lelde Priedulena (Latvia) 59.31 1:59.04 16 Mellisa Hollingsworth (Canada) 59.70 1:59.38 17 Lucy Chaffer (Australia) 59.25 1:59.41 18 Marina Gilardoni (Switzerland) 59.79 1:59.56 19 Nozomi Komuro (Japan) 59.82 1:59.76 20 Maria Marinela Mazilu (Romania) 59.89 1:59.88 (Compiled by Anand Basu)