Olympics-Ski Jumping-Men's team final round and overall results

Feb 17 (Reuters) - Men's team ski jumping final round and overall results at the Sochi Winter Olympics on Monday. Rank Country Athletes Round 2 Total points 1 Germany Severin Freund 522.1 1041.1 Marinus Kraus Andreas Wank Andreas Wellinger 2 Austria Thomas Diethart 521.9 1038.4 Michael Hayboeck Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer 3 Japan Daiki Ito 517.4 1024.9 Noriaki Kasai Reruhi Shimizu Taku Takeuchi 4 Poland Maciej Kot 522.6 1011.8 Kamil Stoch Jan Ziobro Piotr Zyla 5 Slovenia Jernej Damjan 507.4 995.6 Robert Kranjec Peter Prevc Jurij Tepes 6 Norway Anders Bardal 504.7 990.7 Anders Fannemel Anders Jacobsen Rune Velta 7 Czech Republic Antonin Hajek 491.8 967.8 Jakub Janda Roman Koudelka Jan Matura 8 Finland Janne Ahonen 481.3 942.8 Anssi Koivuranta Jarkko Maeaettae Olli Muotka (Compiled by Maju Samuel)