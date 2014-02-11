Olympics-Ski Jumping-Women's individual-NH first-round results

Feb 11 (Reuters) - Women's ski jumping individual - normal hill first-round results at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Name Total 1 Carina Vogt (Germany) 126.8 2 Coline Mattel (France) 125.7 3 Sara Takanashi (Japan) 124.1 4 Evelyn Insam (Italy) 120.5 5 Daniela Iraschko-Stolz (Austria) 120.2 6 Maja Vtic (Slovenia) 120.1 7 Taylor Henrich (Canada) 118.2 8 Atsuko Tanaka (Canada) 117.8 9 Line Jahr (Norway) 117.7 10 Yuki Ito (Japan) 117.4 11 Lindsey Van (U.S.) 116.4 12 Jessica Jerome (U.S.) 116.3 13 Maren Lundby (Norway) 115.5 14 Julia Kykkaenen (Finland) 115.1 15 Helena Olsson Smeby (Norway) 115.0 16 Irina Avvakumova (Russia) 114.4 17 Katja Pozun (Slovenia) 113.9 18 Julia Clair (France) 113.8 19 Sarah Hendrickson (U.S.) 112.4 20 Bigna Windmueller (Switzerland) 112.3 21 Ulrike Graessler (Germany) 110.5 22 Lea Lemare (France) 107.9 23 Gyda Enger (Norway) 105.8 24 Katharina Althaus (Germany) 103.2 25 Chiara Hoelzl (Austria) 102.5 26 Spela Rogelj (Slovenia) 102.0 27 Gianina Ernst (Germany) 100.3 28 Eva Logar (Slovenia) 100.1 29 Elena Runggaldier (Italy) 86.2 30 Yurina Yamada (Japan) 73.3 (Compiled by Maju Samuel)