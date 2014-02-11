FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
Olympics-Ski Jumping-Women's individual-NH first-round results
Sections
Featured
Trump says NFL anthem protests not about race
U.S.
Trump says NFL anthem protests not about race
Puerto Rico evacuates area near crumbling dam, asks for aid
PUERTO RICO
Puerto Rico evacuates area near crumbling dam, asks for aid
Facebook's about-face is only partial victory
Breakingviews
Facebook's about-face is only partial victory
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Olympics News
February 11, 2014 / 6:21 PM / 4 years ago

Olympics-Ski Jumping-Women's individual-NH first-round results

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Women's ski jumping individual - normal
hill first-round results at the Sochi Winter Olympics on
Tuesday.
 
 Rank  Name                               Total
    1  Carina Vogt (Germany)              126.8
    2  Coline Mattel (France)             125.7
    3  Sara Takanashi (Japan)             124.1
    4  Evelyn Insam (Italy)               120.5
    5  Daniela Iraschko-Stolz (Austria)   120.2
    6  Maja Vtic (Slovenia)               120.1
    7  Taylor Henrich (Canada)            118.2
    8  Atsuko Tanaka (Canada)             117.8
    9  Line Jahr (Norway)                 117.7
   10  Yuki Ito (Japan)                   117.4
   11  Lindsey Van (U.S.)                 116.4
   12  Jessica Jerome (U.S.)              116.3
   13  Maren Lundby (Norway)              115.5
   14  Julia Kykkaenen (Finland)          115.1
   15  Helena Olsson Smeby (Norway)       115.0
   16  Irina Avvakumova (Russia)          114.4
   17  Katja Pozun (Slovenia)             113.9
   18  Julia Clair (France)               113.8
   19  Sarah Hendrickson (U.S.)           112.4
   20  Bigna Windmueller (Switzerland)    112.3
   21  Ulrike Graessler (Germany)         110.5
   22  Lea Lemare (France)                107.9
   23  Gyda Enger (Norway)                105.8
   24  Katharina Althaus (Germany)        103.2
   25  Chiara Hoelzl (Austria)            102.5
   26  Spela Rogelj (Slovenia)            102.0
   27  Gianina Ernst (Germany)            100.3
   28  Eva Logar (Slovenia)               100.1
   29  Elena Runggaldier (Italy)           86.2
   30  Yurina Yamada (Japan)               73.3
 
 (Compiled by Maju Samuel)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.