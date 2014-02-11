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Olympics-Ski Jumping-Women's individual-NH final results
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#Olympics News
February 11, 2014 / 7:31 PM / 4 years ago

Olympics-Ski Jumping-Women's individual-NH final results

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Women's ski jumping individual - normal
hill final results at the Sochi Winter Olympics on Tuesday.
 
 Rank  Name                               Total
    1  Carina Vogt (Germany)               247.4
    2  Daniela Iraschko-Stolz (Austria)    246.2
    3  Coline Mattel (France)              245.2
    4  Sara Takanashi (Japan)               243
    5  Evelyn Insam (Italy)                242.2
    6  Maja Vtic (Slovenia)                241.9
    7  Yuki Ito (Japan)                    241.8
    8  Maren Lundby (Norway)               235.5
    9  Line Jahr (Norway)                  234.6
   10  Jessica Jerome (U.S.)               234.1
   11  Katja Pozun (Slovenia)              233.6
   12  Atsuko Tanaka (Canada)              231.3
   13  Taylor Henrich (Canada)             230.4
   14  Helena Olsson Smeby (Norway)        228.3
   15  Lindsey Van (U.S.)                  227.2
   16  Irina Avvakumova (Russia)           222.2
   17  Julia Kykkaenen (Finland)           221.5
   18  Bigna Windmueller (Switzerland)     220.7
   19  Julia Clair (France)                218.5
   20  Lea Lemare (France)                 218.1
   21  Sarah Hendrickson (U.S.)            217.6
   22  Ulrike Graessler (Germany)          214.9
   23  Katharina Althaus (Germany)         211.8
   24  Gyda Enger (Norway)                 209.7
   25  Chiara Hoelzl (Austria)             207.1
   26  Spela Rogelj (Slovenia)             199.6
   27  Eva Logar (Slovenia)                199.1
   28  Gianina Ernst (Germany)             192.7
   29  Elena Runggaldier (Italy)           179.6
   30  Yurina Yamada (Japan)               115.7
 
 (Compiled by Maju Samuel)

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