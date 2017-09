Olympics-Snowboarding-Men's halfpipe finals results

Feb 11 (Reuters) - Men's snowboarding halfpipe finals results at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Name Run 2 Best score score 1 Iouri Podladtchikov (Switzerland) 94.75 94.75 2 Ayumu Hirano (Japan) 93.50 93.50 3 Taku Hiraoka (Japan) 92.25 92.25 4 Shaun White (U.S.) 90.25 90.25 5 David Habluetzel (Switzerland) 88.50 88.50 6 Yiwei Zhang (China) 58.50 87.25 7 Wancheng Shi (China) 25.00 81.00 8 Tim-Kevin Ravnjak (Slovenia) 16.50 72.25 9 Kent Callister (Australia) 68.50 68.50 10 Danny Davis (U.S.) 45.25 53.00 11 Christian Haller (Switzerland) 51.50 51.50 12 Gregory Bretz (U.S.) 26.50 26.50 (Compiled by Maju Samuel)