Olympics-Snowboarding-Men's PGS final result

Feb 19 (Reuters) - Men's snowboarding parallel giant slalom final result at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Name 1 Vic Wild (Russia) 2 Nevin Galmarini (Switzerland) 3 Zan Kosir (Slovenia) 4 Patrick Bussler (Germany) 5 Rok Marguc (Slovenia) 6 Rok Flander (Slovenia) 7 Simon Schoch (Switzerland) 8 Andreas Prommegger (Austria) 9 Andrey Sobolev (Russia) 10 Benjamin Karl (Austria) 11 Kaspar Fluetsch (Switzerland) 12 Philipp Schoch (Switzerland) 13 Alexander Bergmann (Germany) 14 Jasey Jay Anderson (Canada) 15 Matthew Morison (Canada) 16 Sylvain Dufour (France) 17 Sang-Kyum Kim (Korea) 18 Roland Fischnaller (Italy) 19 Valery Kolegov (Russia) 20 Stefan Baumeister (Germany) 21 Izidor Sustersic (Slovenia) 22 Anton Unterkofler (Austria) 23 Yosyf Penyak (Ukraine) 24 Justin Reiter (U.S.) 25 Radoslav Yankov (Bulgaria) 26 Bong-Shik Shin (Korea) 27 Michael Lambert (Canada) 28 Christoph Mick (Italy) 29 Stanislav Detkov (Russia) 30 Aaron March (Italy) DSQ Meinhard Erlacher (Italy) DSQ Lukas Mathies (Austria) DSQ - Denotes disqualified (Compiled by Anand Basu)