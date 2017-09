Olympics-Snowboarding-Men's slopestyle finals result

Feb 8 (Reuters) - Men's snowboarding slopestyle finals result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Rank Name Run 1 Run 2 Best Score 1 Sage Kotsenburg (U.S.) 93.5 83.25 93.5 2 Staale Sandbech (Norway) 27 91.75 91.75 3 Mark McMorris (Canada) 33.75 88.75 88.75 4 Sven Thorgren (Sweden) 83.75 87.5 87.5 5 Maxence Parrot (Canada) 47 87.25 87.25 6 Jamie Nicholls (Britain) 85.5 46.5 85.5 7 Peetu Piiroinen (Finland) 78.5 81.25 81.25 8 Yuki Kadono (Japan) 53 75.75 75.75 9 Sebastien Toutant (Canada) 54.5 58.5 58.5 10 Billy Morgan (Britain) 38 39.75 39.75 11 Roope Tonteri (Finland) 31.5 39 39 12 Gjermund Braaten (Norway) 24.75 20.5 24.75 (Compiled by Anand Basu)