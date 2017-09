Olympics-Snowboarding-Women's cross final result

Feb 16 (Reuters) - Women's snowboarding cross final result at the Sochi Winter Olympics on Sunday. Rank Name 1 Eva Samkova (Czech Republic) 2 Dominique Maltais (Canada) 3 Chloe Trespeuch (France) 4 Faye Gulini (U.S.) 5 Alexandra Jekova (Bulgaria) 6 Michela Moioli (Italy) 7 Lindsey Jacobellis (U.S.) 8 Belle Brockhoff (Australia) 9 Zoe Gillings (Britain) 10 Simona Meiler (Switzerland) 11 Nelly Moenne Loccoz (France) 12 Susanne Moll (Austria) 13 Sandra Daniela Gerber (Switzerland) 14 Isabel Clark Ribeiro 15 Deborah Anthonioz (France) 16 Raffaella Brutto (Italy) 17 Charlotte Bankes (France) 18 Torah Bright (Australia) 19 Maria Ramberger (Austria) 20 Bell Berghuis (Netherlands) 21 Maelle Ricker (Canada) 22 Yuka Fujimori (Japan) 23 Jacqueline Hernandez (U.S.) 23 Helene Olafsen (Norway) (Compiled by Subhranshu Sahu)