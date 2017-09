RPT-Olympics-Snowboarding-Women's halfpipe finals results

(Repeats to widen distribution with no changes to text) Feb 12 (Reuters) - Women's snowboarding halfpipe finals results at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Name Run 2 score Best score 1 Kaitlyn Farrington (U.S.) 91.75 91.75 2 Torah Bright (Australia) 91.50 91.50 3 Kelly Clark (U.S.) 90.75 90.75 4 Hannah Teter (U.S.) 26.75 90.50 5 Rana Okada (Japan) 85.50 85.50 6 Xuetong Cai (China) 25.00 84.25 7 Sophie Rodriguez (France) 79.50 79.50 8 Shuang Li (China) 23.75 73.25 9 Jiayu Liu (China) 68.25 68.25 10 Mirabelle Thovex (France) 34.75 67.00 11 Queralt Castellet (Spain) 55.25 61.75 12 Ursina Haller (Switzerland) 26.75 48.75 (Compiled by Maju Samuel)