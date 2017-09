Olympics-Snowboarding-Women's PGS final result

Feb 19 (Reuters) - Women's snowboarding parallel giant slalom final result at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Name 1 Patrizia Kummer (Switzerland) 2 Tomoka Takeuchi (Japan) 3 Alena Zavarzina (Russia) 4 Ina Meschik (Austria) 5 Marianne Leeson (Canada) 6 Caroline Calve (Canada) 7 Ester Ledecka (Czech Republic) 8 Ariane Lavigne (Canada) 9 Julie Zogg (Switzerland) 10 Nicolien Sauerbreij (Netherlands) 11 Claudia Riegler (Austria) 12 Ekaterina Ilyukhina (Russia) 13 Selina Joerg (Germany) 14 Ladina Jenny (Switzerland) 15 Ekaterina Tudegesheva (Russia) 16 Corinna Boccacini (Italy) 17 Stefanie Mueller (Switzerland) 18 Isabella Laboeck (Germany) 19 Hilde-Katrine Engeli (Norway) 20 Marion Kreiner (Austria) 21 Annamari Chundak (Ukraine) 22 Michelle Dekker (Netherlands) 23 Valeriya Tsoy (Kazakhstan) 24 Gloria Kotnik (Slovenia) 25 Anke Karstens (Germany) 26 Nadya Ochner (Italy) 27 Nina Micic (Serbia) 28 Karolina Sztokfisz (Poland) 29 Julia Dujmovits (Austria) 30 Amelie Kober (Germany) DSQ Natalia Soboleva (Russia) DSQ Aleksandra Krol (Poland) DSQ - Denotes disqualified (Compiled by Anand Basu)