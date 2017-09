Olympics-Snowboarding-Women's slopestyle finals results

Feb 9 (Reuters) - Women's snowboarding slopestyle finals results at the Sochi Winter Olympics on Sunday. Rank Name Run 1 Run 2 Best Score 1 Jamie Anderson (U.S.) 80.75 95.25 95.25 2 Enni Rukajarvi (Finland) 73.75 92.5 92.5 3 Jenny Jones (Britain) 73 87.25 87.25 4 Sina Candrian (Switzerland) 77.25 87 87 5 Sarka Pancochova (Czech 86.25 20 86.25 Republic) 6 Karly Shorr (U.S.) 39 75 75 7 Torah Bright (Austria) 64.75 66.25 66.25 8 Isabel Derungs (Switzerland) 58.5 15.25 58.5 9 Elena Koenz (Switzerland) 24.5 54.5 54.5 10 Anna Gasser (Austria) 49 51.75 51.75 11 Silje Norendal (Norway) 49.5 32 49.5 12 Spencer O Brien (Canada) 30 35 35 (Compiled by Anand Basu)