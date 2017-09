Olympics-Speed skating - Men's 1500m overall results

Feb 15 (Reuters) - Men's speed skating 1500m overall results at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Rank Name Result 1 Zbigniew Brodka (Poland) 1:45.006 2 Koen Verweij (Netherlands) 1:45.009 3 Denny Morrison (Canada) 1:45.22 4 Denis Yuskov (Russia) 1:45.37 5 Mark Tuitert (Netherlands) 1:45.42 6 Havard Bokko (Norway) 1:45.48 7 Brian Hansen (U.S.) 1:45.59 8 Sverre Lunde Pedersen (Norway) 1:45.66 9 Denis Kuzin (Kazakhstan) 1:45.69 10 Bart Swings (Belgium) 1:45.95 11 Shani Davis (U.S.) 1:45.98 12 Stefan Groothuis (Netherlands) 1:46.08 13 Jan Blokhuijsen (Netherlands) 1:46.50 14 Haralds Silovs (Latvia) 1:46.79 15 Jan Szymanski (Poland) 1:46.86 16 Havard Lorentzen (Norway) 1:47.27 17 Mirko Nenzi (Italy) 1:47.48 18 Ivan Skobrev (Russia) 1:47.62 19 Mathieu Giroux (Canada) 1:47.65 20 Konrad Niedzwiedzki (Poland) 1:47.77 21 Guojun Tian (China) 1:48.95 22 Joey Mantia (U.S.) 1:48.01 23 Patrick Beckert (Germany) 1:48.08 24 Aleksey Yesin (Russia) 1:48.10 25 Aleksey Suvorov (Russia) 1:48.11 26 Konrad Nagy (Hungary) 1:48.12 27 Robert Lehmann (Germany) 1:48.24 28 Lucas Makowsky (Canada) 1:48.51 29 Hyong Jun Joo (Korea) 1:48.59 30 Dmitriy Babenko (Kazakhstan) 1:48.67 31 Taro Kondo (Japan) 1:49.31 32 Benjamin Mace (France) 1:49.34 33 Vincent De Haitre (Canada) 1:49.42 34 Aleksandr Zhigin (Kazakhstan) 1:49.48 35 Fyodor Mezentsev (Kazakhstan) 1:49.70 36 Simen Spieler Nilsen (Norway) 1:49.88 37 Jonathan Kuck (U.S.) 1:50.19 38 David Andersson (Sweden) 1:50.29 39 Matteo Anesi (Italy) 1:50.59 40 Ewen Fernandez (France) 1:52.70 (Compiled by Maju Samuel)