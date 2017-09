Olympics-Speed skating-Men's team pursuit finals result

Feb 22 (Reuters) - Men's speed skating team pursuit finals result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Heat Country Name Result Rank Final Rank Final D U.S. Brian Hansen 3:46.50 1 7 Jonathan Kuck Joey Mantia Final D France Alexis Contin 3:51.76 2 8 Ewen Fernandez Benjamin Mace Final C Norway Havard Bokko 3:44.91 1 5 Sverre Lunde Pedersen Simen Spieler Nilsen Final C Russia Aleksandr Rumyantsev 3:49.85 2 6 Aleksey Yesin Denis Yuskov Final B Poland Zbigniew Brodka 3:41.94 1 3 Konrad Niedzwiedzki Jan Szymanski Final B Canada Mathieu Giroux 3:44.27 2 4 Lucas Makowsky Denny Morrison Final A Netherlands Jan Blokhuijsen 3:37.71 (OR) 1 1 Sven Kramer Koen Verweij Final A Korea Hyong Jun Joo 3:40.85 2 2 Cheol Min Kim Seung Hoon Lee OR - Olympic Record (Compiled by Maju Samuel)