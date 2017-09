Olympics-Speed skating-Women's 1500m result

Feb 16 (Reuters) - Women's speed skating 1500m result at the Sochi Winter Olympics on Sunday. Rank Name Result 1 Jorien Ter Mors (Netherlands) 1:53.51 (OR) 2 Ireen Wust (Netherlands) 1:54.09 3 Lotte Van Beek (Netherlands) 1:54.54 4 Marrit Leenstra (Netherlands) 1:56.40 5 Yuliya Skokova (Russia) 1:56.45 6 Katarzyna Bachleda - Curus (Poland) 1:57.18 7 Heather Richardson (U.S.) 1:57.60 8 Yekaterina Lobysheva (Russia) 1:57.70 9 Olga Fatkulina (Russia) 1:57.88 10 Yekaterina Shikhova (Russia) 1:58.09 11 Luiza Zlotkowska (Poland) 1:58.18 12 Ida Njaatun (Norway) 1:58.21 13 Karolina Erbanova (Czech Republic) 1:58.23 14 Brittany Bowe (U.S.) 1:58.31 15 Natalia Czerwonka (Poland) 1:58.46 16 Kali Christ (Canada) 1:58.63 17 Christine Nesbitt (Canada) 1:58.67 18 Jilleanne Rookard (U.S.) 1:59.15 19 Claudia Pechstein (Germany) 1:59.47 20 Jelena Peeters (Belgium) 1:59.73 21 Bo Reum Kim (Korea) 1:59.78 22 Misaki Oshigiri (Japan) 2:00.03 23 Xin Zhao (China) 2:00.27 24 Monique Angermueller (Germany) 2:00.32 25 Maki Tabata (Japan) 2:00.64 26 Brittany Schussler (Canada) 2:00.65 27 Qishi Li (China) 2:00.89 28 Yekaterina Aydova (Kazakhstan) 2:00.93 29 Seon Yeong Noh (Korea) 2:01.07 30 Gabriele Hirschbichler (Germany) 2:01.18 31 Ayaka Kikuchi (Japan) 2:01.29 32 Nana Takagi (Japan) 2:02.16 33 Hege Bokko (Norway) 2:02.53 34 Vanessa Bittner (Austria) 2:02.84 35 Brianne Tutt (Canada) 2:03.69 36 Shin Young Yang (Korea) 2:04.13 OR - Olympic record (Compiled by Maju Samuel)