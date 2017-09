Olympics-Speed skating-Women's 5,000 metres result

Feb 19 (Reuters) - Women's speed skating 5,000 metres result at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Name Result 1 Martina Sablikova (Czech Republic) 6:51.54 2 Ireen Wust (Netherlands) 6:54.28 3 Carien Kleibeuker (Netherlands) 6:55.66 4 Olga Graf (Russia) 6:55.77 5 Claudia Pechstein (Germany) 6:58.39 6 Yvonne Nauta (Netherlands) 7:01.76 7 Mari Hemmer (Norway) 7:04.45 8 Stephanie Beckert (Germany) 7:07.79 9 Anna Chernova (Russia) 7:08.71 10 Shoko Fujimura (Japan) 7:09.65 11 Bente Kraus (Germany) 7:10.65 12 Shiho Ishizawa (Japan) 7:11.54 13 Masako Hozumi (Japan) 7:12.42 14 Ivanie Blondin (Canada) 7:20.10 15 Katarzyna Wozniak (Poland) 7:28.53 16 Maria Lamb (U.S.) 7:29.64 (Compiled by Maju Samuel)