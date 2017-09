Olympics-Speed skating-Women's team pursuit finals result

Feb 22 (Reuters) - Women's speed skating team pursuit finals result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Heat Country Name Result Rank Final Rank Final D Norway Hege Bokko 3:08.35 1 7 Camilla H Farestveit Ida Njaatun Final D Korea Bo Reum Kim 3:11.54 2 8 Seon Yeong Noh Shin Young Yang Final C Canada Ivanie Blondin 3:02.04 1 5 Kali Christ Brittany Schussler Final C U.S. Brittany Bowe 3:03.77 2 6 Heather Richardson Jilleanne Rookard Final B Russia Olga Graf 2:59.73 1 3 Yekaterina Lobysheva Yuliya Skokova Final B Japan Misaki Oshigiri 3:02.57 2 4 Maki Tabata Nana Takagi Final A Netherlands Marrit Leenstra 2:58.05(OR) 1 1 Jorien Ter Mors Ireen Wust Final A Poland Katarzyna Bachleda - Curus 3:05.55 2 2 Katarzyna Wozniak Luiza Zlotkowska OR - Olympic Record (Compiled by Maju Samuel)