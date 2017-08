Olympics-Swimming-Men's 400m freestyle heats results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic swimming men's 400m freestyle heats results in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Conor Dwyer (U.S.) 3 minutes 43.42 seconds Q 2. Mack Horton (Australia) 3:43.84 Q 3. Gabriele Detti (Italy) 3:43.95 Q 4. Sun Yang (China) 3:44.23 Q 5. David McKeon (Australia) 3:44.68 Q 6. James Guy (Britain) 3:45.31 Q 7. Connor Jaeger (U.S.) 3:45.37 Q 8. Jordan Pothain (France) 3:45.43 Q 9. Florian Vogel (Germany) 3:45.49 10. Park Taehwan (Korea) 3:45.63 11. Ryan Cochrane (Canada) 3:45.83 12. Devon Myles Brown (South Africa) 3:45.92 13. Stephen Milne (Britain) 3:46.00 14. Velimir Stjepanovic (Serbia) 3:46.78 15. Aleksandr Krasnykh (Russia) 3:47.39 16. Marwan El Kamash (Egypt) 3:47.43 17. Henrik Christiansen (Norway) 3:47.90 18. Maarten Brzoskowski (Netherlands) 3:48.00 19. Matthew Hutchins (New Zealand) 3:48.25 20. Anton Ipsen (Denmark) 3:48.31 21. Peter Bernek (Hungary) 3:48.58 22. Marcelo Acosta (El Salvador) 3:48.82 23. Wojciech Wojdak (Poland) 3:48.87 24. Clemens Rapp (Germany) 3:49.10 25. Felix Auboeck (Austria) 3:49.35 26. Qiu Ziao (China) 3:49.45 27. Ahmed Akram Abbas (Egypt) 3:49.46 28. Filip Zaborowski (Poland) 3:49.84 29. Jan Micka (Czech Republic) 3:49.97 30. Viacheslav Andrusenko (Russia) 3:50.23 31. Naito Ehara (Japan) 3:50.61 32. Luiz-Altamir Melo (Brazil) 3:50.82 33. Cristian Quintero (Venezuela) 3:50.84 34. Welson Sim (Malaysia) 3:51.57 35. Ahmed Mathlouthi (Tunisia) 3:52.00 36. Mads Glaesner (Denmark) 3:52.59 37. Miguel Duran (Spain) 3:53.40 38. Gergo Kis (Hungary) 3:54.15 39. Martin Naidich (Argentina) 3:54.58 40. David Brandl (Austria) 3:54.59 41. Dimitrios Dimitriou (Greece) 3:54.98 42. Matias Koski (Finland) 3:55.57 43. Nezir Karap (Turkey) 3:58.37 44. Alex Sobers (Barbados) 3:59.97 45. Irakli Revishvili (Georgia) 4:00.56 46. Jessie Lacuna (Philippines) 4:01.70 47. Iacovos Hadjiconstantinou (Cyprus) 4:03.53 48. Geoffrey Butler (Cayman Islands) 4:07.87 49. Pol Arias (Andorra) 4:21.16 50. Haris Bandey (Pakistan) 4:33.13