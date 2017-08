Olympics-Swimming-Men's 100m breaststroke heats results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic swimming men's 100m breaststroke heats results in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Adam Peaty (Britain) 57.55 seconds Q 2. Yasuhiro Koseki (Japan) 58.91 Q 3. Felipe Franca Da Silva (Brazil) 59.01 Q 4. Kevin Cordes (U.S.) 59.13 Q 5. Cody Miller (U.S.) 59.17 Q 6. Jake Packard (Australia) 59.26 Q 7. Cameron van der Burgh (South Africa) 59.35 Q 8. Joao Gomes Jr (Brazil) 59.46 Q 9. Dmitriy Balandin (Kazakhstan) 59.47 Q 9=. Ross Murdoch (Britain) 59.47 Q 11. Li Xiang (China) 59.55 Q 12. Giedrius Titenis (Lithuania) 59.90 Q 13. Vsevolod Zanko (Russia) 59.91 Q 14. Jorge Murillo (Colombia) 59.93 Q 15. Christian Vom Lehn (Germany) 1:00.13 Q 16. Glenn Snyders (New Zealand) 1:00.26 Q 16. Daniel Gyurta (Hungary) 1:00.26 18. Ippei Watanabe (Japan) 1:00.33 19. Panagiotis Samilidis (Greece) 1:00.35 20. Kirill Prigoda (Russia) 1:00.37 21. Damir Dugonjic (Slovenia) 1:00.41 22. Andrea Toniato (Italy) 1:00.45 23. Andrius Sidlauskas (Lithuania) 1:00.59 24. Yannick Kaeser (Switzerland) 1:00.71 24=. Jason Block (Canada) 1:00.71 26. Caba Siladji (Serbia) 1:00.76 27. Laurent Carnol (Luxembourg) 1:00.88 27=. Yan Zibei (China) 1:00.88 29. Marcin Stolarski (Poland) 1:01.06 30. Carlos Claverie (Venezuela) 1:01.13 30=. Joshua Palmer (Australia) 1:01.13 32. Erik Persson (Sweden) 1:01.20 33. Nicholas Quinn (Ireland) 1:01.29 34. Vladislav Mustafin (Uzbekistan) 1:01.66 35. Anton McKee (Iceland) 1:01.84 36. Azad Al-Barazi (Syria) 1:02.22 37. Radomyos Matjiur (Thailand) 1:02.36 38. Matti Mattsson (Finland) 1:02.45 39. Martin Melconian (Uruguay) 1:02.67 40. Julian Fletcher (Bermuda) 1:02.73 41. Edgar Crespo (Panama) 1:02.78 42. Tomas Klobucnik (Slovakia) 1:02.93 43. Benjamin Schulte (Guam) 1:03.29 44. Dustin Tynes (Bahamas) 1:03.71 45. Amini Fonua (Tonga) 1:06.40 46. Corey Ollivierre (Grenada) 1:08.68