Olympics-Swimming-Men's 200m freestyle heats results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m freestyle heats results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Sun Yang (China) 1 minute 45.75 seconds Q 2. Paul Biedermann (Germany) 1:45.78 Q 3. Chad Le Clos (South Africa) 1:45.89 Q 4. Conor Dwyer (U.S.) 1:45.95 Q 5. Townley Haas (U.S.) 1:46.13 Q 5. James Guy (Britain) 1:46.13 Q 7. Kosuke Hagino (Japan) 1:46.19 Q 8. Sebastiaan Verschuren (Netherlands) 1:46.32 Q 9. Thomas Fraser-Holmes (Australia) 1:46.49 Q 10. Velimir Stjepanovic (Serbia) 1:46.64 Q 11. Jeremy Stravius (France) 1:46.67 Q 12. Dominik Kozma (Hungary) 1:46.68 Q 13. Devon Myles Brown (South Africa) 1:46.78 Q 14. Cristian Quintero (Venezuela) 1:47.02 Q 15. Kacper Majchrzak (Poland) 1:47.12 Q 16. Aleksandr Krasnykh (Russia) 1:47.15 Q 17. Glenn Surgeloose (Belgium) 1:47.19 18. Felix Auboeck (Austria) 1:47.24 19. Yannick Agnel (France) 1:47.35 20. Matthew Stanley (New Zealand) 1:47.37 21. Matias Koski (Finland) 1:47.40 22. Federico Grabich (Argentina) 1:47.41 23. Andrea D'Arrigo (Italy) 1:47.46 24. Marwan El Kamash (Egypt) 1:47.52 25. Joao De Lucca (Brazil) 1:47.63 26. Welson Sim (Malaysia) 1:47.67 27. Dion Dreesens (Netherlands) 1:47.76 28. Christoph Fildebrandt (Germany) 1:47.81 29. Park Taehwan (Korea) 1:48.06 30. David McKeon (Australia) 1:48.38 31. Khader Baqleh (Jordan) 1:48.42 32. Shang Keyuan (China) 1:48.46 33. Marco Belotti (Italy) 1:48.71 34. Alexei Sancov (Moldova) 1:48.85 35. Cameron Kurle (Britain) 1:49.08 36. Nikita Lobintsev (Russia) 1:49.35 37. Peter Bernek (Hungary) 1:49.73 38. Alexandre Haldemann (Switzerland) 1:49.94 39. Anze Tavcar (Slovenia) 1:49.96 40. Henrik Christiansen (Norway) 1:50.09 41. Quy Phuoc Hoang (Vietnam) 1:50.39 41. Ahmed Mathlouthi (Tunisia) 1:50.39 43. Marcelo Acosta (El Salvador) 1:51.46 44. Noah Mascoll-Gomes (Antigua and Barbuda) 1:53.16 45. Mikel Schreuders (Aruba) 1:55.10 46. Brandon Schuster (Samoa) 1:57.72 47. Ahmed Gebrel (Palestine) 1:59.71 . Nicolas Oliveira (Brazil) DNS