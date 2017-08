Olympics-Swimming-Men's 200m freestyle semifinal results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m freestyle semifinal results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Sun Yang (China) 1 minute 44.63 seconds Q 2. Kosuke Hagino (Japan) 1:45.45 Q 3. Conor Dwyer (U.S.) 1:45.55 Q 4. Paul Biedermann (Germany) 1:45.69 Q 4. Aleksandr Krasnykh (Russia) 1:45.69 Q 6. Townley Haas (U.S.) 1:45.92 Q 7. Chad Le Clos (South Africa) 1:45.94 Q 8. James Guy (Britain) 1:46.23 Q 9. Thomas Fraser-Holmes (Australia) 1:46.24 10. Kacper Majchrzak (Poland) 1:46.30 11. Sebastiaan Verschuren (Netherlands) 1:46.34 12. Devon Myles Brown (South Africa) 1:46.57 13. Velimir Stjepanovic (Serbia) 1:47.28 14. Glenn Surgeloose (Belgium) 1:47.36 15. Dominik Kozma (Hungary) 1:47.53 16. Cristian Quintero (Venezuela) 1:48.00