Olympics-Swimming-Men's 100m backstroke semifinal results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming men's 100m backstroke semifinal results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Ryan Murphy (U.S.) 52.49 seconds Q 2. David Plummer (U.S.) 52.50 Q 3. Mitch Larkin (Australia) 52.70 Q 4. Camille Lacourt (France) 52.72 Q 5. Xu Jiayu (China) 52.73 Q 6. Evgeny Rylov (Russia) 52.84 Q 7. Ryosuke Irie (Japan) 53.21 Q 8. Robert Glinta (Romania) 53.34 Q 9. Grigory Tarasevich (Russia) 53.46 10. Christopher Reid (South Africa) 53.70 11. Chris Walker-Hebborn (Britain) 53.75 12. Jan-Philip Glania (Germany) 53.94 13. Josh Beaver (Australia) 53.95 14. Guilherme Guido (Brazil) 54.16 15. Corey Main (New Zealand) 54.29 16. Shane Ryan (Ireland) 54.40