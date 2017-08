Olympics-Swimming-Men's 4 x 100m freestyle relay final results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming men's 4 x 100m freestyle relay final result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. U.S. Caeleb Dressel/Michael Phelps/Ryan Held/Nathan Adrian 3 minutes 9.92 seconds 2. France Mehdy Metella/Fabien Gilot/Florent Manaudou/Jeremy Stravius 3:10.53 3. Australia James Roberts/Kyle Chalmers/James Magnussen/Cameron McEvoy 3:11.37 4. Russia Andrey Grechin/Danila Izotov/Vladimir Morozov/Alexander Sukhorukov 3:11.64 5. Brazil Marcelo Chierighini/Nicolas Oliveira/Gabriel Santos/Joao De Lucca 3:13.21 6. Belgium Glenn Surgeloose/Jasper Aerents/Emmanuel Vanluchene/Pieter Timmers 3:13.57 7. Canada Santo Condorelli/Yuri Kisil/Markus Thormeyer/Evan Van Moerkerke 3:14.35 8. Japan Katsumi Nakamura/Shinri Shioura/Kenji Kobase/Junya Koga 3:14.48