Aug 8 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m freestyle final result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Sun Yang (China) 1 minute 44.65 seconds 2. Chad Le Clos (South Africa) 1:45.20 3. Conor Dwyer (U.S.) 1:45.23 4. James Guy (Britain) 1:45.49 5. Townley Haas (U.S.) 1:45.58 6. Paul Biedermann (Germany) 1:45.84 7. Kosuke Hagino (Japan) 1:45.90 8. Aleksandr Krasnykh (Russia) 1:45.91