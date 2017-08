Aug 8 (Gracenote) - Olympic swimming men's 100m backstroke final result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Ryan Murphy (U.S.) 51.97 seconds OR 2. Xu Jiayu (China) 52.31 3. David Plummer (U.S.) 52.40 4. Mitch Larkin (Australia) 52.43 5. Camille Lacourt (France) 52.70 6. Evgeny Rylov (Russia) 52.74 7. Ryosuke Irie (Japan) 53.42 8. Robert Glinta (Romania) 53.50