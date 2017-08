Olympics-Swimming-Men's 200m breaststroke heats results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m breaststroke heats results in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Anton Chupkov (Russia) 2 minutes 7.93 seconds Q 2. Yasuhiro Koseki (Japan) 2:08.61 Q 3. Andrew Willis (Britain) 2:08.92 Q 4. Ilya Khomenko (Russia) 2:08.94 Q 5. Marco Koch (Germany) 2:08.98 Q 6. Dmitriy Balandin (Kazakhstan) 2:09.00 Q 7. Kevin Cordes (U.S.) 2:09.30 Q 8. Ippei Watanabe (Japan) 2:09.63 Q 9. Mao Feilian (China) 2:09.80 Q 10. Joshua Prenot (U.S.) 2:09.91 Q 11. Matti Mattsson (Finland) 2:10.09 Q 12. Erik Persson (Sweden) 2:10.15 Q 13. Li Xiang (China) 2:10.17 Q 14. Carlos Claverie (Venezuela) 2:10.35 Q 15. Craig Benson (Britain) 2:11.19 Q 16. Luca Pizzini (Italy) 2:11.26 Q 17. Daniel Gyurta (Hungary) 2:11.28 18. Anton McKee (Iceland) 2:11.39 19. Nicholas Quinn (Ireland) 2:11.67 20. Yannick Kaeser (Switzerland) 2:11.77 21. Laurent Carnol (Luxembourg) 2:11.94 22. Giedrius Titenis (Lithuania) 2:12.13 23. Glenn Snyders (New Zealand) 2:12.47 24. Ashton Baumann (Canada) 2:12.61 25. Jarred Crous (South Africa) 2:12.64 26. Cameron van der Burgh (South Africa) 2:12.67 27. Panagiotis Samilidis (Greece) 2:12.68 28. Jorge Murillo (Colombia) 2:12.81 29. Tales Cerdeira (Brazil) 2:12.83 30. David Horvath (Hungary) 2:13.24 31. Choi Kyu Woong (Korea) 2:13.36 32. Basten Caerts (Belgium) 2:13.44 33. Martin Allikvee (Estonia) 2:13.66 34. Lee Hsuan Yen (Taiwan) 2:14.84 35. Dimitrios Koulouris (Greece) 2:14.86 36. Thiago Simon (Brazil) 2:15.01 37. Dmytro Oseledets (Ukraine) 2:15.19 38. Denis Petrashov (Kyrgyzstan) 2:16.57 39. Arya Nasimi Shad (Iran) 2:20.18