Olympics-Swimming-Men's 200m backstroke heats results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m backstroke heats results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Evgeny Rylov (Russia) 1 minute 55.02 seconds Q 2. Xu Jiayu (China) 1:55.51 Q 3. Mitch Larkin (Australia) 1:56.01 Q 4. Ryan Murphy (U.S.) 1:56.29 Q 5. Jacob Pebley (U.S.) 1:56.44 Q 6. Jan-Philip Glania (Germany) 1:56.50 Q 6. Andrei Shabasov (Russia) 1:56.50 Q 8. Ryosuke Irie (Japan) 1:56.61 Q 9. Christian Diener (Germany) 1:56.62 Q 10. Josh Beaver (Australia) 1:56.65 Q 11. Li Guangyuan (China) 1:56.85 Q 12. Leonardo De Deus (Brazil) 1:57.00 Q 13. Masaki Kaneko (Japan) 1:57.19 Q 14. Hugo Gonzalez (Spain) 1:57.50 Q 15. Corey Main (New Zealand) 1:57.51 Q 16. Yakov-Yan Toumarkin (Israel) 1:57.58 Q 17. Radoslaw Kawecki (Poland) 1:57.61 18. Robert Glinta (Romania) 1:57.91 19. Adam Telegdy (Hungary) 1:59.09 20. Rexford Tullius (Virgin Islands) 1:59.14 21. Danas Rapsys (Lithuania) 1:59.58 22. David Foeldhazi (Hungary) 1:59.69 22. Omar Pinzon (Colombia) 1:59.69 24. Apostolos Christou (Greece) 1:59.78 25. Mikita Tsmyh (Belarus) 2:00.96 26. Boris Kirillov (Azerbaijan) 2:05.01