Olympics-Swimming-Men's 200m individual medley heats results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m individual medley heats results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Ryan Lochte (U.S.) 1 minute 57.38 seconds Q 2. Philip Heintz (Germany) 1:57.59 Q 3. Michael Phelps (U.S.) 1:58.41 Q 4. Henrique Rodrigues (Brazil) 1:58.56 Q 5. Thiago Pereira (Brazil) 1:58.63 Q 6. Kosuke Hagino (Japan) 1:58.79 Q 7. Hiromasa Fujimori (Japan) 1:58.88 Q 8. Wang Shun (China) 1:58.98 Q 9. Andreas Vazaios (Greece) 1:59.33 Q 10. Simon Sjoedin (Sweden) 1:59.41 Q 11. Dan Wallace (Britain) 1:59.44 Q 12. Alexis Santos (Portugal) 1:59.67 Q 12. Jeremy Desplanches (Switzerland) 1:59.67 Q 12. Eduardo Solaeche (Spain) 1:59.67 Q 15. Ieuan Lloyd (Britain) 1:59.74 Q 16. Bradlee Ashby (New Zealand) 1:59.77 Q 17. Gal Nevo (Israel) 1:59.80 18. Semen Makovich (Russia) 1:59.86 19. Diogo Carvalho (Portugal) 2:00.17 20. Travis Mahoney (Australia) 2:00.18 21. Raphael Stacchiotti (Luxembourg) 2:00.21 22. Hu Yixuan (China) 2:00.70 23. Emmanuel Vanluchene (Belgium) 2:01.36 24. Uvis Kalnins (Latvia) 2:02.34 25. Mohamed Hussein (Egypt) 2:02.36 26. Marko Blazevski (FYR Macedonia) 2:02.54 27. Ahmed Mathlouthi (Tunisia) 2:04.95 . Thomas Fraser-Holmes (Australia) DNS . Federico Turrini (Italy) DNS . David Verraszto (Hungary) DNS