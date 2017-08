Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m breaststroke final result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Dmitriy Balandin (Kazakhstan) 2 minutes 7.46 seconds 2. Joshua Prenot (U.S.) 2:07.53 3. Anton Chupkov (Russia) 2:07.70 4. Andrew Willis (Britain) 2:07.78 5. Yasuhiro Koseki (Japan) 2:07.80 6. Ippei Watanabe (Japan) 2:07.87 7. Marco Koch (Germany) 2:08.00 8. Kevin Cordes (U.S.) 2:08.34