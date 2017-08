Olympics-Swimming-Men's 200m backstroke semifinal results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m backstroke semifinal results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Evgeny Rylov (Russia) 1 minute 54.45 seconds Q 2. Mitch Larkin (Australia) 1:54.73 Q 3. Jacob Pebley (U.S.) 1:54.92 Q 4. Ryan Murphy (U.S.) 1:55.15 Q 5. Xu Jiayu (China) 1:55.66 Q 6. Li Guangyuan (China) 1:55.92 Q 7. Ryosuke Irie (Japan) 1:56.31 Q 8. Christian Diener (Germany) 1:56.37 Q 9. Jan-Philip Glania (Germany) 1:56.53 10. Josh Beaver (Australia) 1:56.57 11. Masaki Kaneko (Japan) 1:56.78 12. Andrei Shabasov (Russia) 1:56.84 13. Leonardo De Deus (Brazil) 1:57.67 14. Corey Main (New Zealand) 1:58.08 15. Yakov-Yan Toumarkin (Israel) 1:58.63 16. Hugo Gonzalez (Spain) 1:59.08