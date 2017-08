Olympics-Swimming-Men's 200m individual medley semifinal results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m individual medley semifinal results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Michael Phelps (U.S.) 1 minute 55.78 seconds Q 2. Ryan Lochte (U.S.) 1:56.28 Q 3. Thiago Pereira (Brazil) 1:57.11 Q 4. Kosuke Hagino (Japan) 1:57.38 Q 5. Dan Wallace (Britain) 1:57.97 Q 6. Wang Shun (China) 1:58.12 Q 7. Hiromasa Fujimori (Japan) 1:58.20 Q 8. Philip Heintz (Germany) 1:58.85 Q 9. Henrique Rodrigues (Brazil) 1:59.23 10. Ieuan Lloyd (Britain) 1:59.49 11. Andreas Vazaios (Greece) 1:59.54 12. Alexis Santos (Portugal) 2:00.08 13. Jeremy Desplanches (Switzerland) 2:00.38 14. Bradlee Ashby (New Zealand) 2:00.45 15. Eduardo Solaeche (Spain) 2:00.47 16. Simon Sjoedin (Sweden) 2:00.81