Olympics-Swimming-Men's 50m freestyle heats results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic swimming men's 50m freestyle heats results in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Andrii Govorov (Ukraine) 21.49 seconds Q 2. Nathan Adrian (U.S.) 21.61 Q 3. Anthony Ervin (U.S.) 21.63 Q 4. Florent Manaudou (France) 21.72 Q 5. Cameron McEvoy (Australia) 21.80 Q 6. Vladimir Morozov (Russia) 21.81 Q 7. Benjamin Proud (Britain) 21.83 Q 7. Santo Condorelli (Canada) 21.83 Q 9. Luca Dotto (Italy) 21.87 Q 10. Kristian Gkolomeev (Greece) 21.93 Q 10. Bruno Fratus (Brazil) 21.93 Q 12. Brad Tandy (South Africa) 21.94 Q 13. Italo Duarte (Brazil) 21.96 Q 14. Shinri Shioura (Japan) 22.01 Q 14. Simonas Bilis (Lithuania) 22.01 Q 16. Norbert Trandafir (Romania) 22.10 Q 17. Krisztian Takacs (Hungary) 22.12 18. Katsumi Nakamura (Japan) 22.13 19. Damian Wierling (Germany) 22.18 20. Yu Hexin (China) 22.20 21. Renzo Tjon A Joe (Suriname) 22.23 21. Filip Wypych (Poland) 22.23 23. Ali Khalafalla (Egypt) 22.25 23. Ari-Pekka Liukkonen (Finland) 22.25 25. Sahnoune Oussama (Algeria) 22.27 25. Frederick Bousquet (France) 22.27 27. George Bovell (Trinidad and Tobago) 22.30 28. Aleksei Bryanskiy (Russia) 22.33 29. Douglas Erasmus (South Africa) 22.37 30. Ning Zetao (China) 22.38 31. Federico Grabich (Argentina) 22.44 32. Geoffrey Cheah (Hong Kong, China) 22.46 33. Odyssefs Meladinis (Greece) 22.47 33. Matthew Abood (Australia) 22.47 35. Yuri Kisil (Canada) 22.50 35. Pawel Juraszek (Poland) 22.50 37. Federico Bocchia (Italy) 22.54 38. Francois Heersbrandt (Belgium) 22.58 39. Jasper Aerents (Belgium) 22.61 40. Mario Todorovic (Croatia) 22.65 41. Sidni Hoxha (Albania) 22.80 41. Ziv Kalontarov (Israel) 22.80 43. Shane Ryan (Ireland) 22.88 44. Cristian Quintero (Venezuela) 22.92 45. Jordan Augier (St. Lucia) 23.28 46. Jose Quintanilla (Bolivia) 23.35 47. Vahan Mkhitaryan (Armenia) 23.50 48. Abdou Khadre Niane (Senegal) 23.66 49. Hilal Hemed Hilal (Tanzania) 23.70 50. Anthony Barbar (Lebanon) 23.77 51. Meli Malani (Fiji) 23.88 51. Maksim Inic (Montenegro) 23.88 53. Ahmad Attellesey (Libya) 23.89 54. Mohammad Mahfizur Rahman (Bangladesh) 23.92 55. Abeiku Jackson (Ghana) 24.30 56. Adam Viktora (Seychelles) 24.32 57. Lum Zhaveli (Kosovo) 24.53 58. Faraj Farhan (Bahrain) 24.61 59. Samson Opuakpo (Nigeria) 24.85 60. Dulguun Batsaikhan (Mongolia) 24.90 61. Nikolas Sylvester (St. Vincent and the Grenadines) 25.64 62. Olim Kurbanov (Tajikistan) 25.77 63. Giordan Harris (Marshall Islands) 25.81 64. Joshua Tibatemwa (Uganda) 25.98 65. Dionisio Augustine II (Micronesia) 26.17 66. Billy Scott Irakoze (Burundi) 26.36 67. Tindwende Thierry Sawadogo (Burkina Faso) 26.38 68. Eloi Imaniraguha (Rwanda) 26.43 69. Santisouk Inthavong (Laos) 26.54 70. Moctar Albachir (Niger) 26.56 71. Ibrahim Nishwan (Maldives) 26.72 72. Shawn Wallace (Palau) 26.78 73. Osman Kamara (Sierra Leone) 26.90 74. Borhane Ahmed Abro (Djibouti) 27.13 75. Mael Ambonguilat (Gabon) 27.21 76. Soule Soilihi Athoumane (Comoros) 27.31 77. Jules Bessan (Benin) 27.32 78. Amadou Camara (Guinea) 27.35 79. Pap Jonga (Gambia) 27.48 80. Emeric Kpegba (Togo) 27.67 81. Abdelaziz Ahmed (Sudan) 27.71 82. Dienov Koka (Congo) 28.00 83. Brave Lifa (Malawi) 28.54 84. Christian Nassif (Central African Republic) 30.00 85. Frantz Dorsainvil (Haiti) 30.86 . Erik Risolvato (Puerto Rico) DNS