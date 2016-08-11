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a year ago
Olympics-Swimming-Men's 100m butterfly heats results
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#Olympics News
August 11, 2016 / 5:40 PM / a year ago

Olympics-Swimming-Men's 100m butterfly heats results

Reuters Staff

3 Min Read

Aug 11 (Gracenote) - Olympic swimming men's 100m butterfly heats results in Rio de Janeiro on Thursday. 
1.  Joseph Schooling (Singapore)             51.41 seconds Q 
2.  Laszlo Cseh (Hungary)                    51.52 Q         
3.  Tom Shields (U.S.)                       51.58 Q         
4.  Michael Phelps (U.S.)                    51.60 Q         
5.  Mehdy Metella (France)                   51.71 Q         
6.  Piero Codia (Italy)                      51.72 Q         
7.  Chad Le Clos (South Africa)              51.75 Q         
8.  James Guy (Britain)                      51.78 Q         
8.  Li Zhuhao (China)                        51.78 Q         
10. Konrad Czerniak (Poland)                 51.81 Q         
10. David Morgan (Australia)                 51.81 Q         
12. Grant Irvine (Australia)                 51.84 Q         
13. Aleksandr Sadovnikov (Russia)            51.91 Q         
14. Santo Condorelli (Canada)                51.99 Q         
15. Evgeny Koptelov (Russia)                 52.01 Q         
16. Zheng Wen Quah (Singapore)               52.08 Q         
17. Jeremy Stravius (France)                 52.10           
18. Steffen Deibler (Germany)                52.14           
19. Luis Carlos Martinez (Guatemala)         52.22           
20. Takuro Fujii (Japan)                     52.36           
21. Henrique Martins (Brazil)                52.42           
22. Joeri Verlinden (Netherlands)            52.48           
23. Lyubomyr Lemeshko (Ukraine)              52.51           
24. Santiago Grassi (Argentina)              52.56           
25. Matteo Rivolta (Italy)                   52.67           
26. Bence Pulai (Hungary)                    52.73           
27. Zhang Qibin (China)                      52.84           
28. Pavel Sankovich (Belarus)                53.00           
29. Albert Subirats (Venezuela)              53.23           
30. Ryan Pini (Papua New Guinea)             53.24           
30. Yauhen Tsurkin (Belarus)                 53.24           
32. Long Gutierrez (Mexico)                  53.34           
33. Pawel Korzeniowski (Poland)              53.71           
34. Marcos Macedo (Brazil)                   53.87           
35. Glenn Sutanto (Indonesia)                54.25           
36. Abbas Qali (Independent Olympic Athlete) 54.63           
37. Anthonny Ralefy (Madagascar)             54.72           
38. Ralph Goveia (Zambia)                    54.84           
39. Allan Gutierrez (Honduras)               55.20           
40. Rami Anis (Refugee Olympic Team)         56.23           
41. Oumar Toure (Mali)                       57.56           
42. Hannibal Gaskin (Guyana)                 58.57           
43. Thint Myat (Myanmar)                     1:02.54

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