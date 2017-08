Aug 11 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m backstroke final result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Ryan Murphy (U.S.) 1 minute 53.62 seconds 2. Mitch Larkin (Australia) 1:53.96 3. Evgeny Rylov (Russia) 1:53.97 4. Xu Jiayu (China) 1:55.16 5. Jacob Pebley (U.S.) 1:55.52 6. Li Guangyuan (China) 1:55.89 7. Christian Diener (Germany) 1:56.27 8. Ryosuke Irie (Japan) 1:56.36