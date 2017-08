Aug 11 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m individual medley final result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Michael Phelps (U.S.) 1 minute 54.66 seconds 2. Kosuke Hagino (Japan) 1:56.61 3. Wang Shun (China) 1:57.05 4. Hiromasa Fujimori (Japan) 1:57.21 5. Ryan Lochte (U.S.) 1:57.47 6. Philip Heintz (Germany) 1:57.48 7. Thiago Pereira (Brazil) 1:58.02 8. Dan Wallace (Britain) 1:58.54