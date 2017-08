Olympics-Swimming-Men's 1500m freestyle heats results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic swimming men's 1500m freestyle heats results in Rio de Janeiro on Friday. 1. Gregorio Paltrinieri (Italy) 14 minutes 44.51 seconds Q 2. Connor Jaeger (U.S.) 14:45.74 Q 3. Jordan Wilimovsky (U.S.) 14:48.23 Q 4. Mack Horton (Australia) 14:48.47 Q 5. Gabriele Detti (Italy) 14:48.68 Q 6. Damien Joly (France) 14:48.90 Q 7. Ryan Cochrane (Canada) 14:53.44 Q 8. Henrik Christiansen (Norway) 14:55.40 Q 9. Jack McLoughlin (Australia) 14:56.02 10. Stephen Milne (Britain) 14:57.23 11. Ahmed Akram Abbas (Egypt) 14:58.37 12. Jan Micka (Czech Republic) 14:58.69 13. Ilya Druzhinin (Russia) 14:59.56 14. Yaroslav Potapov (Russia) 15:00.99 15. Mykhaylo Romanchuk (Ukraine) 15:01.35 16. Sun Yang (China) 15:01.97 17. Sergii Frolov (Ukraine) 15:04.61 18. Anton Ipsen (Denmark) 15:05.91 19. Gergely Gyurta (Hungary) 15:06.24 20. Qiu Ziao (China) 15:06.71 21. Oussama Mellouli (Tunisia) 15:07.78 22. Marcelo Acosta (El Salvador) 15:08.17 23. Esteban Enderica (Ecuador) 15:10.15 24. Marc Sanchez (Spain) 15:11.38 25. Ricardo Vargas (Mexico) 15:11.53 26. Antonio Arroyo (Spain) 15:12.61 27. Timothy Shuttleworth (Britain) 15:13.01 28. Wojciech Wojdak (Poland) 15:13.18 29. Brandon Almeida (Brazil) 15:14.73 30. Pal Joensen (Denmark) 15:18.49 31. Miguel Valente (Brazil) 15:22.57 32. Florian Wellbrock (Germany) 15:23.88 33. Mateusz Sawrymowicz (Poland) 15:26.33 34. Richard Nagy (Slovakia) 15:26.48 35. Kristof Rasovszky (Hungary) 15:29.36 36. Martin Bau (Slovenia) 15:29.95 37. Mihajlo Ceprkalo (Bosnia and Herzegovina) 15:31.62 38. Matthew Hutchins (New Zealand) 15:32.60 39. Welson Sim (Malaysia) 15:32.63 40. Nicolas D'Oriano (France) 15:33.62 41. Matthew Meyer (South Africa) 15:36.22 42. Felix Auboeck (Austria) 15:36.24 43. Martin Naidich (Argentina) 15:39.93 44. Wesley Roberts (Cook Islands) 15:44.32 45. Felipe Tapia (Chile) 16:02.44 . Park Taehwan (Korea) DNS