Olympics-Swimming-Women's 100m breaststroke heats results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming women's 100m breaststroke heats results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Lilly King (U.S.) 1 minute 5.78 seconds Q 2. Yuliya Efimova (Russia) 1:05.79 Q 3. Katie Meili (U.S.) 1:06.00 Q 4. Ruta Meilutyte (Lithuania) 1:06.35 Q 5. Shi Jinglin (China) 1:06.55 Q 6. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 1:06.58 Q 7. Alia Atkinson (Jamaica) 1:06.72 Q 8. Taylor McKeown (Australia) 1:06.73 Q 9. Hilda Luthersdottir (Iceland) 1:06.81 Q 10. Jennie Johansson (Sweden) 1:06.84 Q 11. Rachel Nicol (Canada) 1:06.85 Q 12. Chloe Tutton (Britain) 1:06.88 Q 13. Satomi Suzuki (Japan) 1:06.99 Q 14. Jessica Vall (Spain) 1:07.07 Q 15. Viktoriya Zeynep Gunes (Turkey) 1:07.14 Q 16. Arianna Castiglioni (Italy) 1:07.32 Q 17. Jenna Laukkanen (Finland) 1:07.35 18. Kierra Smith (Canada) 1:07.41 19. Martina Carraro (Italy) 1:07.56 20. Fiona Doyle (Ireland) 1:07.58 21. Zhang Xinyu (China) 1:07.59 22. Molly Renshaw (Britain) 1:07.92 23. Georgia Bohl (Australia) 1:07.96 24. Anna Sztankovics (Hungary) 1:08.06 25. Martina Moravcikova (Czech Republic) 1:08.50 26. Sophie Hansson (Sweden) 1:08.67 27. Fanny Lecluyse (Belgium) 1:08.80 28. Daria Chikunova (Russia) 1:09.12 29. Amit Ivry (Israel) 1:09.42 30. Maria Romanjuk (Estonia) 1:09.49 31. Yvette Kong (Hong Kong, China) 1:09.56 32. Jinq-En Phee (Malaysia) 1:10.22 33. Daria Talanova (Kyrgyzstan) 1:10.94 34. Tjasa Vozel (Slovenia) 1:11.15 35. Tatiana Chisca (Moldova) 1:11.37 36. Evita Leter (Suriname) 1:14.96 37. Pilar Shimizu (Guam) 1:16.65 38. Shne Joachim (St. Vincent and the Grenadines) 1:17.37 39. Jamila Lunkuse (Uganda) 1:19.64 40. Darya Semyonova (Turkmenistan) 1:19.84 41. Racheal Tonjor (Nigeria) 1:21.43 42. Teona Bostashvili (Georgia) 1:22.91 43. Daniah Hagul (Libya) 1:25.47 . Kanako Watanabe (Japan) DSQ