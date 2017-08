Olympics-Swimming-Women's 400m freestyle heats results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming women's 400m freestyle heats results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Katie Ledecky (U.S.) 3 minutes 58.71 seconds Q 2. Jazmin Carlin (Britain) 4:02.83 Q 3. Leah Smith (U.S.) 4:03.39 Q 4. Coralie Balmy (France) 4:03.40 Q 5. Brittany MacLean (Canada) 4:03.43 Q 6. Jessica Ashwood (Australia) 4:03.58 Q 7. Boglarka Kapas (Hungary) 4:04.11 Q 8. Tamsin Cook (Australia) 4:04.36 Q 9. Zhang Yuhan (China) 4:06.30 10. Sarah Koehler (Germany) 4:06.55 11. Lotte Friis (Denmark) 4:07.13 12. Chihiro Igarashi (Japan) 4:07.52 13. Joanna Evans (Bahamas) 4:07.60 14. Lauren Boyle (New Zealand) 4:07.90 15. Mireia Belmonte (Spain) 4:08.12 16. Andreina Pinto (Venezuela) 4:08.34 17. Melanie Costa (Spain) 4:08.96 18. Anja Klinar (Slovenia) 4:09.07 19. Sharon van Rouwendaal (Netherlands) 4:11.44 20. Arina Openysheva (Russia) 4:11.83 21. Ajna Kesely (Hungary) 4:12.40 22. Alice Mizzau (Italy) 4:14.20 23. Katarina Simonovic (Serbia) 4:15.57 24. Kristel Koebrich (Chile) 4:16.07 25. Emily Overholt (Canada) 4:16.24 26. Thi Anh Vien Nguyen (Vietnam) 4:16.32 27. Diletta Carli (Italy) 4:17.15 28. Cao Yue (China) 4:19.57 29. Valerie Gruest (Guatemala) 4:19.58 30. Lani Cabrera (Barbados) 4:28.95 31. Gabriella Doueihy (Lebanon) 4:31.21 32. Rebeca Quinteros (El Salvador) 4:52.11